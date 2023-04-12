Çorum'da yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi
İHA

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde açık olarak bulunan elektrik kablolarının yağmur yağışı nedeniyle şasi yapması sonucu çıktı.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi

Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Çorum Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ev sahiplerinin evde olmaması faciayı önledi

Öte yandan, ikamet sahiplerinin yangın sırasında evde olmayışı olası bir faciayı önledi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çorum'da yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi
Çorum'da yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi
Çorum'da yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi
Çorum'da yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi