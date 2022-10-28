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    Çorum'da yangın çıktı: Bir ev kullanılamaz hale geldi

    Çorum'da boş bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yanan evin yanında ahırı bulunan bir kişi, inekleri ahırdan çıkarırken kafasına kiremit düşmesi sonucu yaralandı.
    • 28.10.2022 - 00:21
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    Çorum'da yangın çıktı: Bir ev kullanılamaz hale geldi

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde Turan Mahallesi 7008 Sokakta bulunan M.E.'ye ait 2 katlı boş evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

    Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü

    Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makinaları yardımıyla alevlere müdahale ederek, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

    Çorum da yangın çıktı: Bir ev kullanılamaz hale geldi #1

    Ev kullanılamaz durumda

    İHA'nın haberine göre yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

    Öte yandan, yangın çıkan evin yan tarafından yaşayan bir kişi, inekleri ahırdan çıkarırken kafasına kiremit düşmesi sonucu yaralandı.

    Çorum da yangın çıktı: Bir ev kullanılamaz hale geldi #2

    Çorum da yangın çıktı: Bir ev kullanılamaz hale geldi #3


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