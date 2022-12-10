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    Çorum'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

    Çorum’un İskilip ilçesinde yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 3 itfaiye eri yaralandı.
    • 10.12.2022 - 00:11
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    Çorum'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

    Çorum'da Karaçukur köyüne bağlı Sopak Mahallesi'nde yangın ihbarı sonrası İskilip Belediyesi itfaiye ekibi yola çıktı.

    İtfaiye aracı kontrolden çıktı

    Mehmet A. yönetimindeki araç Harun köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi.

    Çorum da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı #1

    Yaralılar tedavi altında

    Kazada sürücü ve itfaiye erleri Ali Osman K. ve Burak B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazanın duyulmasının ardından Belediye Başkanı Ali Sülük İskilip Devlet Hastanesi’ne geldi.

    Çorum da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı #2

    Sağlık durumları iyi

    İHA'nın haberine göre, yaralı itfaiye erlerini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinin ileten Başkan Sülük, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. İtfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Çorum da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı #3


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