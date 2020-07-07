Milli yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, deneme uçuşunda 8 saat 15 dakika havada kalarak Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye'de yamaç paraşütüne olan ilgi giderek artarken, bu alanda uluslararası başarılara imza atmak için milli sporcular da kendilerini sürekli geliştirmeye devam ediyor.

MİLLİ SPORCU, HAVADA 296 KİLOMETRE YOL ALDI

Önceki gün gerçekleştirilen rekor denemesinde Çorum'un Bayat ilçesindeki Asma Tepe mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanan milli sporcu Oğuzkan Sadeer, termal hava akımları yardımıyla 296 kilometre katetti.

Çorum'dan Konya'ya paraşütle 8 saat 15 dakikada uçtu

8 SAAT 15 DAKİKA HAVADA KALDI

Saat 10.00'da Bayat'tan havalanan Oğuzkan, 8 saat 15 dakika havada kaldıktan sonra Çorum-Çankırı-Kırıkkale-Tuz Gölü hattı üzerinden saat 18.15 civarında Konya yakınlarına inerek uçuşunu tamamlandı.

"TÜRKİYE REKORU KIRDIK"

Çorum Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Karınlıoğu, rekor denemesini başarıyla sonuçlandırdıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Rekor denemesinin birçok anlamda ilklere sahne olduğunu dile getiren Karınlıoğlu, "8 saat 15 dakika havada kalma süresi olarak Türkiye rekoruydu. 296 kilometre mesafe ile önceki rekora rakip olduk. Ayrıca bölge rekorunu kırmış olduk. O gün yapılan uçuşlar arasında dünya birincisi olduk. Çok sevinçliyiz." dedi.

"UZUN MESAFE REKORU İÇİN EN İYİ NOKTA"

Bayat'ın yamaç paraşütü sporcuları için ideal bir coğrafya olduğunu ifade eden Karınlıoğlu, "Uzun mesafe uçuşu için bazı coğrafi bölgeler, termikler, havanın durumu ve güzergahı çok önemli. Bayat, sıfır noktası. Karadeniz ikliminin bitip karasal iklimin başladığı ilk nokta Çorum'un Bayat ilçesidir. Uzun mesafe rekorunun en iyi kırılacağı nokta burası. Tüm pilot arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz." diye konuştu.