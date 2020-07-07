Dolar
6.8556
-0.0306%
Euro
7.7345
-0.0323%
Altın
1794.81
-0.0089%
Borsa
119338.85
0.7204%
G. Altın
395.985
0.0035%
Bitcoin
63455.27
0.0136%
25ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 25 C

    Çorum'dan Konya'ya paraşütle 8 saat 15 dakikada uçtu

    Milli yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, deneme uçuşunda 8 saat 15 dakika havada kalarak Türkiye rekoru kırdı.
    • AA
    • 07.07.2020 - 23:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'dan Konya'ya paraşütle 8 saat 15 dakikada uçtu

    Türkiye'de yamaç paraşütüne olan ilgi giderek artarken, bu alanda uluslararası başarılara imza atmak için milli sporcular da kendilerini sürekli geliştirmeye devam ediyor.

    MİLLİ SPORCU, HAVADA 296 KİLOMETRE YOL ALDI

    Önceki gün gerçekleştirilen rekor denemesinde Çorum'un Bayat ilçesindeki Asma Tepe mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanan milli sporcu Oğuzkan Sadeer, termal hava akımları yardımıyla 296 kilometre katetti.

    Çorum'dan Konya'ya paraşütle 8 saat 15 dakikada uçtu

    8 SAAT 15 DAKİKA HAVADA KALDI

    Saat 10.00'da Bayat'tan havalanan Oğuzkan, 8 saat 15 dakika havada kaldıktan sonra Çorum-Çankırı-Kırıkkale-Tuz Gölü hattı üzerinden saat 18.15 civarında Konya yakınlarına inerek uçuşunu tamamlandı.

    Çorum'dan Konya'ya paraşütle 8 saat 15 dakikada uçtu #1

    "TÜRKİYE REKORU KIRDIK"

    Çorum Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Karınlıoğu, rekor denemesini başarıyla sonuçlandırdıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

    Çorum'dan Konya'ya paraşütle 8 saat 15 dakikada uçtu #2

    Rekor denemesinin birçok anlamda ilklere sahne olduğunu dile getiren Karınlıoğlu, "8 saat 15 dakika havada kalma süresi olarak Türkiye rekoruydu. 296 kilometre mesafe ile önceki rekora rakip olduk. Ayrıca bölge rekorunu kırmış olduk. O gün yapılan uçuşlar arasında dünya birincisi olduk. Çok sevinçliyiz." dedi.

    Çorum'dan Konya'ya paraşütle 8 saat 15 dakikada uçtu #3

    "UZUN MESAFE REKORU İÇİN EN İYİ NOKTA"

    Bayat'ın yamaç paraşütü sporcuları için ideal bir coğrafya olduğunu ifade eden Karınlıoğlu, "Uzun mesafe uçuşu için bazı coğrafi bölgeler, termikler, havanın durumu ve güzergahı çok önemli. Bayat, sıfır noktası. Karadeniz ikliminin bitip karasal iklimin başladığı ilk nokta Çorum'un Bayat ilçesidir. Uzun mesafe rekorunun en iyi kırılacağı nokta burası. Tüm pilot arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz." diye konuştu.

    Çorum'dan Konya'ya paraşütle 8 saat 15 dakikada uçtu #4

    Çorum'dan Konya'ya paraşütle 8 saat 15 dakikada uçtu #5

    Görüş Bildir