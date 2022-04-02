Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
688.681
4.33%
BTXN Coin
36.29
0.72%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Çorumluları sahura kadın davulcu kaldırdı

    orum'un kadın davulcusu Hatice Kırcı, Ramazan ayının ilk gününde vatandaşları manilerle sahura uyandırdı.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 05:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorumluları sahura kadın davulcu kaldırdı

    Kentte bir hastanede görev yapan Hatice Kırcı, belediye bünyesinde ramazan davulcularına verilen eğitime katıldı.

    Eğitim sonrası Kırcı, kentte ramazanda davul çalacak 43 gönüllüden biri seçildi.

    Çorumluları sahura kadın davulcu kaldırdı - Video

    SAHURA VATANDAŞLARI O KALDIRACAK

    Ramazan ayı boyunca sahur vakti davul çalıp mani söyleyecek olan Kırcı, Akkent Mahallesi'nde görev yapacak.

    Çorumluları sahura kadın davulcu kaldırdı #1

    "İLK SAHURUM ,HEYECANLIYIM"

    Manileriyle Akkent Mahallesi'nde sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura uyandıran Hatice Kırcı, "Herkese hayırlı ramazanlar ve hayırlı sahurlar diliyorum. Bu benim ilk sahurum ve aynı zamanda ilk ramazan davulculuğu görevim. Heyecanlıyım." dedi.

    Çorumluları sahura kadın davulcu kaldırdı #2

    "MAHALLELİ 'SAHURU BİRLİKTE YAPALIM' DİYOR"

    Kırcı sözlerine şöyle devam etti: "Allah nasip ederse TOKİ sakinleri ile güzel bir ramazan güzel bir sahur yapacağız tepkilerin nasıl olacağını büyük bir heyecan ile bekliyorum. Davul çalacağımı öğrenen mahalle sakinleri 'sahuru birlikte yapalım' dedi. İnsanlardan böyle şeyler duymak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

    Çorumluları sahura kadın davulcu kaldırdı #3

    Çorumluları sahura kadın davulcu kaldırdı #4

    Çorumluları sahura kadın davulcu kaldırdı #5

    Çorumluları sahura kadın davulcu kaldırdı #6


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de 2 ağaç, arabaların üzerine devrildi
    3. Sayfa

    İzmir'de 2 ağaç, arabaların üzerine devrildi

    Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı geldi
    İç Haber

    Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı geldi

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir