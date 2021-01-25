Televizyon programına katılan sanatçı Coşkun Sabah, oyuncu İlyas Salman'ın 'akılsız halk' sözlerini, "Bu çok büyük bir hakaret, büyük bir suçtur" ifadeleriyle eleştirdi.

Bir televizyon programına katılarak moderatörün sorularını yanıtlayan sanatçı Coşkun Sabah, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arafta Sorular programının moderatörü Esra Elönü'nün kendisine İlyas Salman'ın fikirleriyle ilgili soru sormasının ardından cevap veren Coşkun Sabah, İlyas Salman'a tepki gösterdi.

İlyas Salman’ın ‘bu akılsız halk’ ifadelerini eleştiren Coşkun Sabah, bu ifadelerin Türk halkına hakaret niteliği taşıdığını söyledi.

İLYAS SALMAN'IN 'AKILSIZ HALK' SÖZLERİ SORULDU

Elönü, İlyas Salman'ın çok tartışılan, "Recep Tayyip Erdoğan bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa, ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı..." ifadeleriyle ilgili fikrini sordu.

Coşkun Sabah, İlyas Salman'ın 'akılsız halk' sözlerine tepki gösterdi VİDEO



"TÜRK HALKINA HAKARETTİR"

Coşkun Sabah ise Elönü'nün sorusunu şu ifadelerle yanıtladı:

"Bu çok büyük bir hakarettir. Türk halkına hakarettir. Ben bunu anlamak istemiyorum. Kabul etmek de istemiyorum. Bu çok büyük bir suçtur.

Biz sadece müziğimizi yapıyoruz. Sanatçı üretim yapar sanatçı müziğini yapar bunu taraf yapmak. Ben 1995 yılında bir telefon geldi. Türk milli takımı ile Kanada milli takımıyla yapacağı maç öncesinde benim İstiklal Marşı'nı okumamı istediler.





"DEVLETİM NE İSTERSE SEVE SEVE YAPARIM"

Sorduğunuz soruya bak. Tabii ki okurum. Fatih Terim ve futbolcu arkadaşlarla aynı uçakta gittik. Kanada milli marşını da Kanadalı şarkıcı okudu. Devletim benden ne isterse seve seve yaparım. Giderim.

Kullandığımız bir cip var. 4,5 sene önce Suriye’de operasyon başlayınca beni Etiler Karakolu’ndan çağırdılar. İhtiyaç halinde cipimi vermemi istediler. Severek veririm diye imza attım."