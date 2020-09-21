Cübbeli Ahmet'in tarikatlar silahlanıyor iddiası sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İçişleri Bakanlığı, Cübbeli Ahmet'in silahlanan derneklerin ismini açıklayacağını söylemesi üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, istihbarat birimlerinin harekete geçtiği duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, vermiş olduğu bir röportajda "2 bin selefi dernek silahlanıyor" ifadesinden sonra savcıların kendisini çağırması halinde il il belirterek 150 isim vermeye hazır olduğunu söylemesi, kamuoyu oluşturmuştu.

Cübbeli Ahmet'in bu sözlerinden sonra İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Cübbeli Ahmet, tarikatların takibe alınmasını istedi VİDEO

TERÖR VE İSTİHBARAT BİRİMLERİ TAHKİKATA BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı, Cübbeli Ahmet'in sözlerinin ardından açıklama yaptı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir." denilerek, "Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca da konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.



2. Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Md.lüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır.



3. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

CÜBBELİ AHMET NE DEMİŞTİ?

Cübbeli Ahmet, tarikatların örgütlendiğini ilk olarak CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Tarafsız Bölge programında açıklamıştı

O gün devlete sızmak isteyen tarikatların olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet, selefi akımların da fazlasıyla yükselişte olduğunu, bunun önüne geçilmesinin gerektiğini savunup şu ifadeleri kullanmıştı;

"Şimdi 3 tane tehlike var. Cemaatlerden mutlaka istihbaratın bildiği dış güçlerden emir alan, dış güçlerle görüşen.. Amerika'yı katmıyorum. Amerika zaten belli. Rusya, Almanya ekolleri var. Şimdi bunların bulunması lazım.

KARAKOLDAN YARGITAY'A KADAR...

Karakoldan başlıyor, Yargıtay'a kadar birbirini tanıyan silsilesi var. Onlar hükümeti de tutmaz.

Selefi derneklerin mutlaka kontrol edilmesi lazım. Silahlanmanın önüne geçilmesi lazım."

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