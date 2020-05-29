Cumayı terk etmemek için hastaneye gitmek istemedi

Cumayı terk etmemek için hastaneye gitmek istemedi

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Sivas'ta, cuma namazı kılmak için camiye giden 65 yaş üstü vatandaş, cami bahçesinde fenalaşarak bayıldı.

Sivas’ın Paşabey Mahallesi'nde yaşayan Mürtaza Çeltek isimli 65 yaş üstü vatandaş, 10 haftanın ardından cuma namazını kılabilmek için camiye gitti.

CAMİ BAHÇESİNDE BAYILDI

Çeltek, namaz vaktini beklerken bir anda baygınlık geçirerek, düştüğü sırada başını çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Cuma’yı terk etmemek için hastaneye gitmek istemedi

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Çeltek, bölgeye gelen ekipler tarafından hastaneye götürülmek istendi. Ancak yaşlı adam, cuma namazını kılabilmek için ambulansa binmek istemedi.

Çeltek daha sonra sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin ısrarı üzerine ambulansa binmeyi kabul etti.

Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.