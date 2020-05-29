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    Cumayı terk etmemek için hastaneye gitmek istemedi

    Sivas'ta, cuma namazı kılmak için camiye giden 65 yaş üstü vatandaş, cami bahçesinde fenalaşarak bayıldı.
    • İHA
    • 29.05.2020 - 13:01
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    Cumayı terk etmemek için hastaneye gitmek istemedi

    Sivas’ın Paşabey Mahallesi'nde yaşayan Mürtaza Çeltek isimli 65 yaş üstü vatandaş, 10 haftanın ardından cuma namazını kılabilmek için camiye gitti.

    CAMİ BAHÇESİNDE BAYILDI

    Çeltek, namaz vaktini beklerken bir anda baygınlık geçirerek, düştüğü sırada başını çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

    Cuma’yı terk etmemek için hastaneye gitmek istemedi

    HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

    Çeltek, bölgeye gelen ekipler tarafından hastaneye götürülmek istendi. Ancak yaşlı adam, cuma namazını kılabilmek için ambulansa binmek istemedi.

    Çeltek daha sonra sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin ısrarı üzerine ambulansa binmeyi kabul etti.

    Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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