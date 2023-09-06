Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyeleri ile bir araya geldi
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya gelmişti.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Afrika'daki son gelişmelerin ele alındı.

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Külliye'ye geldi

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Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organizasyonları Konseyi (USCMO) üyelerini kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)