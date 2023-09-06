Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyeleri ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) üyelerini kabul etti.

AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya gelmişti. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Afrika'daki son gelişmelerin ele alındı. ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Külliye'ye geldi Twitter'da bizi takip edin Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) üyelerini kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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