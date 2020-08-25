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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta

    Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, ilçeye inmeden önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni havadan inceledi.
    • AA
    • 25.08.2020 - 15:36
    • Güncelleme : 25.08.2020 - 15:36
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi.

    Uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan helikopterle Ahlat'a geçti.

    GENÇLİK MERKEZİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

    Açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

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    KÜLLİYE'Yİ İNCELEDİ

    Erdoğan, helikopterle Ahlat'a doğru giderken Van Gölü kıyısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni havadan inceledi.

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    SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI'NA ZİYARET

    Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

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