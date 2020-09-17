Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'nin en büyük ve en aktif kadın ve gençlik kollarına sahibiz.

10.5 milyon üyemizle adeta Türkiye'nin 8'de 1 oranındaki modeli durumundayız.



İlçe kongrelerimizin önemli kısmını tamamladık.

577 ilçemizde, yani tüm ilçelerimizin yüzde 59'unda kongrelerimizi gerçekleştirdik. Kongreler sonucuna göre %51 sonucuna göre yeni ilçe başkanları ile yoluna devam ediyor.

Görevi devreden tüm belde ve ilçe başkanlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.



AK Parti'de ünvanlar değişebilir ama millete hizmet yarışı bitmez.

Unutmayalım, hak bir dava yolunda, verilen mücadele seçime kadar değil mezara kadar devam eder.



83 milyon insanın her birinin gönlünü kazanmayı hedeflerken, kendi teşkilatlarımızda görev almış tek bir kişinin dahi bu gönül çemberinin dışında kalmasına rıza gösteremeyiz. Bu konuda en büyük görev il ve ilçe başkanlarımıza düşüyor. Sizlere güveniyorum.



İl kongrelerimizi de Ekim ayı ortasında başlatmayı düşünüyoruz.

İnşallah her elimizde teşkilatımızla ve milletimizle kucaklaşacağız.

Amacımız, önümüzdeki yıl yapacağımız büyük kongremize çok güçlü bir teşkilat yapısıyla girmektir.

AYRINTILAR GELECEK...