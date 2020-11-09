Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitti
İstanbul'dan ayrılarak Ankara'ya giden Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansı'nın ardından AK Parti MYK'ya katılacak.
- DHA
- 09.11.2020 - 14:21
- Güncelleme : 09.11.2020 - 14:24
İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya hareket etti.
Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na gitti.
AK PARTİ MYK'YA BAŞKANLIK EDECEK
Ankara'ya hareket eden Erdoğan'ın, 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılması bekleniyor.
Erdoğan'ın, ardından saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti ViDEO