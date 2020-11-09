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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitti

    İstanbul'dan ayrılarak Ankara'ya giden Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansı'nın ardından AK Parti MYK'ya katılacak.
    • DHA
    • 09.11.2020 - 14:21
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 14:24
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitti

    İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya hareket etti.

    Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na gitti.

    AK PARTİ MYK'YA BAŞKANLIK EDECEK

    Ankara'ya hareket eden Erdoğan'ın, 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılması bekleniyor.

    Erdoğan'ın, ardından saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ya gitti #1

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