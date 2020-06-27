Erdoğan'dan bakanlara uyarı: Başımıza iş açmayın

Tünel açılışı sırasında bakanlara uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orada durmayın, ezer geçer sizi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne video konferans yöntemi ile katılarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tünel açma makineleri üretebilen 8 ülkeden birisinin Türkiye olduğunu belirtti. Tünel açılışı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşliğinde gerçekleşti.

"ORADA DURMAYIN, EZER GEÇER SİZİ"

Erdoğan, tünel açılışı sırasında bakanları, "Sayın Pakdemirli, Varank orada durmayın, ezer geçer sizi. Başımıza iş açmayalım." diyerek uyardı.

BAKANLAR GERİ ÇEKİLDİ

Bakan Pakdemirli ise "Haklısınız efendim. Biraz korku salmaya başladı." dedi. Bakanlar daha sonra geri çekilmeleri yönünde uyarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başımıza iş açmayın VİDEO

LALE'Yİ TÜRK MÜHENDİSLER TASARLADI

Erdoğan, tünelin içinde yerli ve milli tünel açma makinesi "Lale"nin olduğunu dile getirerek, birazdan tünelde gün ışığının görüneceğini söyledi.

Türkiye'nin dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, rakiplerin hepsinin de gelişmiş ülkeler olduğunu anlattı. Erdoğan, çapı 3.25 metre olan 12 bin parçalık bu devasa makineyi de Türk mühendislerinin tasarladığını ve Türk firmasının ürettiğini dile getirdi.

"BU MAKİNEYE GEÇMİŞTE SAHİP OLSAYDIK..."

Devletin sunduğu desteklerle firmanın yanında yer aldığını belirten Erdoğan, "Eğer biz bu makineye geçmişte sahip olsaydık Bolu Tüneli belki de birkaç yıl içinde tamamlanmış olacaktı." diye konuştu.