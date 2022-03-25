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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'dan yurda döndü

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Belçika'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
    • AA
    • 25.03.2022 - 00:18
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'dan yurda döndü

    Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TUR" saat 23.55'te Atatürk Havalimanı'na indi.

    YURDA GERİ DÖNDÜLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer karşıladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.


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