Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Beylerbeyi'nde bir dondurmacıya uğrayıp dondurma yedi. Bu sırada vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Üsküdar Beylerbeyi'nde bir dondurmacıya uğrayıp dondurma yedi.

Dondurmacıda sırada bekleyen vatandaşlara da ikram eden Erdoğan, Ukraynalı olduğu öğrenilen bir kişiyle de sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi'nde vatandaşlarla sohbet edip dondurma yedi VİDEO



"UKRAYNA İLE BİLİYORSUNUZ, ARAMIZ İYİ"

Dondurmacıdakilerle sohbet sırasında Ukraynalı olduğu öğrenilen bir kişi "Ben çok güzel Türkçe konuşurum Başkan Bey" dedi.

Erdoğan da "Sen bizim kızı nasıl kandırdın?" diye sordu. Ukraynalı kişi, "O beni kandırdı. Misafirlerimiz Ukrayna'dan" diye yanıt verdi.

Erdoğan da bunun üzerine "Ne zaman geldiler? Ukrayna ile biliyorsunuz, aramız iyi" diye konuştu.

Erdoğan dondurmacının çıkışında da bir süre vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekildi. Erdoğan daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

''BEKLEYEN BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZA DONDURMA İKRAM ETTİLER''

"Cumhurbaşkanımız bizi çok mutlu etti'' diyen Dondurmacı Yasin Vardar, sözlerine şöyle devam etti:

“Uzun zamandır buradan geçiyor. Ne zamandır bizi ziyaret edecek diye bekliyorduk. Bu kadar işin gücün arasında bizi kırmadı. Şeref verdi. Bizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Dondurma yedi. Dondurmalarımızdan ikram ettik. Çok beğendiler. Çok naziktiler. Kız çocuklarımıza hediyeler bıraktılar. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız burada bizi şereflendirdiler. Bekleyen bütün vatandaşlarımıza dondurma ikram ettiler. Vatandaşlarımız da ilgi gösterdi. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız Almanya'dan, Fransa'dan gelenler büyük ilgi gösterdiler."





''ONU GÖRDÜĞÜMÜZE ÇOK MUTLU OLDUK''

Erdoğan'ın dondurma ikram ettiği vatandaşlardan Ece Kutsev de "Çok mutlu olduk onu gördüğümüze, geldi normal bir vatandaş gibi, içeri girdi. Hepimize dondurma ısmarladı, caddeden geçenlere, içeridekilere. Gayet iyiydi onu gördüğümüze çok mutlu olduk" diye konuştu.