Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum'un altyapısının düzeltilmesi için talimat verdi

CHP'li belediyelerin çözümünü yarım bıraktığı projeleri hükümet tamamlarken son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum'un kurtarılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı görevlendirdi.

CHP'li başkanların açığını yine hükümet kapatacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı artık kangren hâlini alan Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'un altyapısını çözmek için hareket geçti.

Dün Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Buna göre; Torba ilçe merkezi, oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler Mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri yenilenecek; terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatları rehabilite edilecek.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda büyükşehir belediyelerinin yeterli olamadığı noktalarda bakanlıklar olarak kaynakları ölçüsünde devreye girdiklerini hatırlatan Ersoy "Toplamda 200 milyon artı KDV'ye mal olacak ve tamamı Bakanlığımızca karşılanacak projeyi, 2021 sonunda hizmete yetiştirmeyi planlıyoruz. Geçen yıl Antalya Büyükşehir ile anlaşarak Serik Arıtma Tesisi'nin inşasına başlamıştık" dedi.

BODRUM'UN ALTI BİZİ YAKIYOR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Bakan Ersoy'a teşekkür ederek "Bodrum'un üstü milleti, altı bizi yakıyor. Buraya gelenler, altyapı yeterli olmadığı için büyük sıkıntı çekiyor" şeklinde konuştu.