Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün borç alan yarın talimat alır

Erdoğan, Türk milletinin alım gücünün arttığını belirterek, döviz rezervinin 28 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamalarda ekonomik durumu değerlendirdi.

Türkiye'de beyaz eşya satışlarından ve yeni kurulan iş yeri sayılarındaki artışlardan örnekler veren Erdoğan, "Bunları niye söylüyorum? Bütün bunlar ülkemizdeki refah düzeyini ifade etmesi bakımından rakamlar olarak söylüyorum. Bunlar aynı azmanda benim vatandaşımın alım gücünün bu tür ürünlerde nereden nereye yükseldiğini göstermesi bakımından önem arz ediyor." dedi.

"PARTİ KURMUŞ BİZE EKONOMİ DERSİ VERİYOR"

Döviz rezervlerinin 28 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıktığını, IMF'e olan borcun 23,5 milyar doların 2013 Mayıs'ında sıfırladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, Ama birileri de avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi. IMF'e gidecekmişiz. Boşuna avucunuzu oğuşturmayın. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, o zamanın ekonomiye bakan azt geldi bana, Sayın Başbakan'ım verelim mi bu borcu dedi, bugün dedim borç alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor." ifadelerini kullandı.