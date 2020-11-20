Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca'daki kulelerin kaldırılma çalışmalarını inceledi

Helikopterden inceleme yapan Erdoğan, karmaşaya yol açan verici kulelerinin kaldırılmasını yerinde gördü.

İstanbul Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliği oluşturan eski antenlerin kaldırılmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin yayına başlamasının ardından işlevsizleşen ve görüntü kirliliği yaratan antenlerin tamamen kaldırılmasıyla hem görüntü hem de elektromanyetik kirliliğinin önüne geçilecek.

ÇAMLICA'DA İNCELEME YAPTI

İstanbul'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmaların devam ettiği Çamlıca üzerinde helikopterle incelemelerde bulundu.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını helikopterden inceledi." denildi.

AVRUPA'NIN EN YÜKSEK KULESİ

İstanbul'un manzarasının kirletilmesini önlemek açısından son derece önemli olan 369 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi unvanını taşıyan Televizyon ve Radyo Kulesi, frekans karmaşasına da son verdi.

DÜNYADA BİR İLK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu kuleden 100 radyo yayın yapıyor ve bu da dünyada ilk. Artık birbirlerinin güçlerini kesen radyo vericileri yerine, frekansların karışmadığı bir kule var. Herkes aynı yüksek kalitede yayın yapıyor. Türkiye için de bir örnek proje oldu." diye konuşmuştu.