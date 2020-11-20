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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca'daki kulelerin kaldırılma çalışmalarını inceledi
    • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca'daki kulelerin kaldırılma çalışmalarını inceledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca'daki kulelerin kaldırılma çalışmalarını inceledi

    Helikopterden inceleme yapan Erdoğan, karmaşaya yol açan verici kulelerinin kaldırılmasını yerinde gördü.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.11.2020 - 16:24
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 16:28
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    İstanbul Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliği oluşturan eski antenlerin kaldırılmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

    Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin yayına başlamasının ardından işlevsizleşen ve görüntü kirliliği yaratan antenlerin tamamen kaldırılmasıyla hem görüntü hem de elektromanyetik kirliliğinin önüne geçilecek.

    ÇAMLICA'DA İNCELEME YAPTI

    İstanbul'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmaların devam ettiği Çamlıca üzerinde helikopterle incelemelerde bulundu.

    AK Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını helikopterden inceledi." denildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca daki kulelerin kaldırılma çalışmalarını inceledi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca daki kulelerin kaldırılma çalışmalarını inceledi #2

    AVRUPA'NIN EN YÜKSEK KULESİ

    İstanbul'un manzarasının kirletilmesini önlemek açısından son derece önemli olan 369 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi unvanını taşıyan Televizyon ve Radyo Kulesi, frekans karmaşasına da son verdi.

    DÜNYADA BİR İLK

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu kuleden 100 radyo yayın yapıyor ve bu da dünyada ilk. Artık birbirlerinin güçlerini kesen radyo vericileri yerine, frekansların karışmadığı bir kule var. Herkes aynı yüksek kalitede yayın yapıyor. Türkiye için de bir örnek proje oldu." diye konuşmuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca daki kulelerin kaldırılma çalışmalarını inceledi #3

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