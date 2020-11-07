IMF konusunda ana muhalefet partisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, IMF'nin kapısında kul köle olmuş" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde ekonomi vardı.

CHP'YE IMF TEPKİSİ

"Ne diyor CHP? 'Bak, böyle gidemeyeceksiniz. IMF'ten borç alın." ifadesini kullanan Erdoğan, CHP'nin IMF'den borç almaya alışkın olduğunu, kendilerinin böyle bir duruma düşmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde IMF'ye olan 23.5 milyar dolar borcu ödediklerini anımsatarak, şunları söyledi:

"ADALETSİZ DÜZENLERİNİ BOZDUKLARIMIZ BİZDEN NEFRET EDER"

"Emperyalistlerin, zalimlerin karşısında olacağız. Çünkü bizim ecdadımız bunun mücadelesini verdi. Bizi milletimiz sever, bizi ümmet sever. Bizi mazlumlar sever, bizi mağdurlar sever, bize o yeter. Buna karşılık bizden zalimler nefret eder. Hainler nefret eder. Bir asırdır fütursuzca yürüttükleri adaletsiz düzenlerini bozduklarımız nefret eder.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, IMF'den borçlanmaya alışmış ViDEO







"IMF'YE BAĞLI EKONOMİ DÜZENİNİ KIRMASAYDIK..."

Türkiye işte bu misyonun sahibi olarak yükseldiği için şimşekleri üzerine çekiyor. Eğer vesayeti tasfiye etmeseydik kimsenin bize itirazı olmazdı. Eğer terör örgütlerinin başını ezmeseydik kimse bize yan gözle bakmaz, saldırmazdı. Eğer IMF'ye bağlı ekonomi düzenini kırmasaydık kimsenin bizden şikayeti olmazdı.

"23.5 MİLYAR DOLAR BORCU 2013'TE SIFIRLADIK"

Göreve geldiğimizde IMF'ye 23.5 milyar dolar borcumuz vardı. Bu borcu biz 2013'te sıfırladık. Şimdi bizim IMF'ye borcumuz var mı, yok. Ama ne diyor CHP? 'Bak, böyle gidemeyeceksiniz. IMF'den borç alın.' Bunlar bizi ne zannediyorlar?

"CHP, IMF'DEN BORÇLANMAYA ALIŞMIŞ"

Bu CHP, IMF'den borçlanmaya alışmış. Onların kapısında kul köle olmuşlar. Biz bu duruma düşmedik, düşmeyeceğiz. Eğer darbecilere kuzu kuzu teslim olsaydık, kimse bize ateş püskürmezdi. İşte CHP'nin dediği gibi IMF'den biz borç alsaydık, aynı şekilde kimse bize bir şey demezdi.

Eğer Suriye'deki zulme, Irak'taki bölünmüşlüğe, Libya'daki çarpıklığa, Doğu Akdeniz'deki haksızlığa, hırsızlığa ses çıkarmasaydık, kimse bizi hedef almazdı."