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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Meclis'te
Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı’na çelenk, 15 Temmuz gecesi bombanın düştüğü alana karanfil bıraktı
- DHA
- 15.07.2020 - 12:27
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 4'üncü yılında şehitler ve gaziler saygıyla anılıyor.
Beştepe'deki ilk törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri anısına inşa edilen anıta çelenk bıraktı ve dua etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı ViDEO
GAZİ MECLİS'E GEÇTİ
Cumhurbaşkanı, buradaki törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anma törenine katılmak için Gazi Meclis'e geçti. Erdoğan burada 15 Temmuz gecesi bombanın düştüğü alana karanfil bıraktı.