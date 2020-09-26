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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Teknofest standlarını gezdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Teknofest standlarını gezdi

    Standlarda yarışmacıları dinleyen Erdoğan, projeler hakkında bilgi aldı.
    • AA
    • 26.09.2020 - 15:52
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    Gaziantep'te Teknofest heyecanı yaşanıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzay ve Teknoloji Festivali "Teknofest 2020" etkinliğinin ödül törenine ve bazı programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a etkinlik alanına girişi sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve diğer yetkililer eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Teknofest standlarını gezdi FOTO GALERi

    ERDOĞAN TEKNOFEST'TE

    Standları tek tek gezen Erdoğan, yakından ilgilendiği yarışmacıların projeleri hakkında bilgi aldı.

    Erdoğan, daha sonra hem projeleri hem de ödülleri imzaladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknofest'te standları gezdi ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep te Teknofest standlarını gezdi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep te Teknofest standlarını gezdi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep te Teknofest standlarını gezdi #3

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