Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığıyla mücadelede ortak hareket etmeliyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, batılı ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadeleye dikkat çekerek, bunlara karşı ortak mücadele gerektiği vurgusunda bulundu.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneğinin (APPNA) 46. Yıllık Konferansı Gala Yemeği'ne video mesaj gönderdi.

Pakistan'a asrın felaketindeki yardımları için teşekkür

Mesajında, derneğin 46'ncı Yıllık Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen ve Türkiye'deki 85 milyon vatandaşın selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Pakistan müstesna ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir. Kader ortaklığımızın en son örneğine 6 Şubat depremlerinin ardından bir kez daha şahitlik ettik. Pakistanlı kardeşlerimiz gönderdikleri insani yardımlarla yanımızda olduklarını bir kez daha gösterdiler." ifadesini kullandı.

Pakistan asıllı Amerikalıların da APPNA bünyesinde düzenlenen yardım kampanyasıyla depremin ardından Türkiye'ye destek sağladığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremzedelerimiz bu zor günlerimizde sergilediğiniz dayanışmayı asla unutmayacaktır. 11 vilayetimizi etkileyen, 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz depremin yaralarının sarılmasında da sizlerin desteğine ve duasına güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İslam düşmanlığıyla mücadelede ortak hareket etmemiz gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu birliğin ve beraberliğin daim olmasını dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: