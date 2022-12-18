Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma 2024-2025 gibi seri üretimde bir yere oturacak

Mardin'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelen Kızılelma farklı bir şey" diyerek Kızılelma'nın 2024-2025 gibi seri üretimde olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayide geldiği noktaya değindi.

"Kızılelma 2024-2025 gibi seri üretimde bir yere oturacak"

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın seri üretime gireceği tarihi belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde savunma sanayinin %20'si yerliydi, şimdi ise bu %80'e çıktı. Benim diyen ülkeler şu anda bizim savunma sanayi ürünlerimizin araç gereç aklınıza ne gelirse Türkiye'den istiyorlar. Şu anda Bayraktar yetişemiyor. Gelen Kızılelma farklı bir şey. Kızılelma 2024-2025 gibi seri üretimde bir yere oturacak." ifadelerini kullandı.

"Yunanistan bizimle uğraşmasın, rahat durmazlarsa gereğini yaparız"

Yunanistan'ın tahriklerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne dediler? 'Çılgın Türkler geliyor' Hele hele bir de Tayfun Füzesi menzili 560 km olarak açıklandı. Biz bunu yeterli bulmuyoruz, geçen hafta bir görüşme yaptık. 'Nedir nihai durum?' dedim. 1000 kilometreyi yakalayacağız. Bunu duyunca Yunan, hoplamasın mı? Yunanistan bizimle uğraşmasın. Bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik, göstereceğiz Rahat durmazlarsa gereğini yaparız." dedi.