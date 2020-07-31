Erdoğan, Nuh Peygamber Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını telefonla arayıp tebrik etti.

Dün Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığında kalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah bayram namazı sonrası mevzide nöbet tutan askerlerin aileleriyle telefonla görüşüp onlarla sohbet etti ve bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de telefonla görüşen Soylu, "Buralar huzur alanı oldu. Buradan Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Şırnak Valimiz, Belediye Başkanımız, Şırnak İl Başkanımız, bu bölgedeki tüm komutanlarımız, bütün arkadaşlarımızla hem bayramınızı tebrik ediyoruz hem de size hem milletimiz hem de Şırnaklılar adına şükranlarımızı sunuyor, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Bütün kahraman güvenlik güçlerimiz buradalar. Cudi Dağı'nın en tepesinden bayramınızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı İZLE

"KURBAN BAYRAMI'NIZI TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Soylu’nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, Mehmetçik'in Kurban Bayramı'nı kutladı.

"Ben de öncelikle Sefine sakinlerine şahsım, ailem, milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı bildirmek istiyorum. Gerçekten Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar'da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"ŞÜKRANLARIMI İFADE EDİYORUM"

"Allah beraberlik, huzur içinde kavuşmayı bizlere nasip etsin. Sizlerle şu anda beraber olan tüm komuta kademesine, tüm güvenlik güçlerimize tekrar şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz de şu anda Marmaris'teki güvenlik güçlerimizle beraberdik. Bayram namazımızı orada beraber eda ettik. Şu anda da onlarla vedalaştık, ayrıldık. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."