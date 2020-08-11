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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Eren Bülbül'ü andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Eren Bülbül'ü andı

Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şehit Eren Bülbül ile ilgili paylaşım yaptı.