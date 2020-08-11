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- Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Eren Bülbül'ü andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Eren Bülbül'ü andı
Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şehit Eren Bülbül ile ilgili paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 11.08.2020 - 22:50
3 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül, Şehadetinin 3. yılında da unutulmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şehit Eren Bülbül'ü andı.
"ACISI HALA YÜREĞİMİZDE"
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde...
Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." dedi.