Beştepe'de Libya Zirvesi sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Serrac ile ortak açıklama yaptı

Beştepe'de gündem Libya Zirvesi'ydi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçti...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ziyaret Türkiye ile Libya arasındaki bağı bir kez daha göstermiştir. Libya'yı bu zor günlerde yalnız bırakmadık. Sayın Sarrac ile Libyalı kardeşlerimizin barış ve refahına katkı yapacak bir görüşme gerçekleştirdik. Libya bir an önce istikrara kavuşmalıdır.

Çözüm ancak Birleşmiş Milletler himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek bir çalışma ile elde edilebilecektir. Darbeci Hafter'in saldırılarına rağmen sayın Sarrac düzeyli bir tutum takınmıştır. Açık söylüyorum bir kez daha söylüyorum. Darbeci Hafter diyorum.

Tabi Hafter'i bir kenara koymak mümkün değil gibi bir anlayışla yaklaşım gösteren devlet başkanları da var. Onlara tekrar hatırlatıyoruz. Hiçbir zaman Libya halkının sorunları ile ilgilenmeyen bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz.

AYRINTILAR GELECEK...