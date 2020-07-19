Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve AKM'yi inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve AKM'yi inceledi

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Caminin yıl sonunda ibadete açılması, AKM inşaatının da yıl sonu bitirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ndeki incelemelerinin ardından Taksim'e geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Şubat 2017'de temeli atılan ve bu yıl sonu ibadete açılması planlanan Taksim Camii'ne geldi.

TAKSİM CAMİİ VE AKM'Yİ GEZDİ

Cami inşaatını gezen ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra inşaatı yıl sonunda tamamlanması planlanan yeni AKM'yi gezdi.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti.

Erdoğan Taksim Camisi ile AKM'de incelemelerde bulundu VİDEO