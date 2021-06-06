Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin açılışını yaptı

Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı telekonferansla yapıldı.

Van Gölü için hayati önem taşıyan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin açılışına, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans ile katıldı.

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180 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da yakından ilgilendiği ve 4 gün önce gezip bilgi aldığı tesis 180 milyon liraya mal oldu.

Yapacağı biyolojik arıtma sayesinde Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak tesisin aynı zamanda koku giderici bir sistemle yapılması da kentte sevinçle karşılandı.

Telekonferansla açılışı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

TESİSİN TEMELİ İKİ YIL ÖNCE ATILDI

Açılışın ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü Koruma Eylem Planı kapsamında Van Gölü'nü kirlenmekten alıkoyacak tesisin temelinin iki yıl önce atıldığını söyledi.

''VAN HALKINI VAN GÖLÜ İLE BULUŞTURACAĞIZ''

Vali Bilmez, "112 dönüme kurulan tesis yaklaşık 180 milyon liraya mal oldu. Tesisimizin devreye girmesiyle Van Gölü ciddi anlamda kirlenmekten kurtuldu. Bununla birlikte yıllardır göle deşarj edilen atık sular sahilde dip çamuru oluşturmuş. Bu çamur hem kirliliğe hem de kokuya neden olmakta.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyemiz el ele vererek dip çamur temizliğine başladı. İnşallah kısa sürede sahilimizi bu çamurdan arındırarak Van halkını Van Gölü ile bulaştıracağız" diye konuştu.

Açılış törenine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkemoğlu, İlbank Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ve kurum amirleri katıldı.

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ATIK SU ARITMA TESİSİNİN TEMELİNİ BİLE ATMADILAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği ilk günlerde yaptığı 'temel atmama' töreni akıllara geldi.

Bilindiği üzere; AK Parti döneminde projelendirilen Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi israf denilerek İmamoğlu tarafından iptal edilmişti. Bu iptal kararı da 'temel atmama töreni' ile şova dönüştürülmüştü.