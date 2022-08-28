Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla pastanede sohbet etti
İstanbul Beylerbeyi'nde bir pastanede vatandaşlarla çay içip sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.
- 28.08.2022 - 01:52
- Güncelleme : 28.08.2022 - 01:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçerek bir pastaneye girdi.
Vatandaşlarla çay içip sohbet etti
Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla pastanede sohbet etti - Video
Çocuklara oyuncak dağıttı
AA'nın haberine göre, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.