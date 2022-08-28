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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla pastanede sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla pastanede sohbet etti

İstanbul Beylerbeyi'nde bir pastanede vatandaşlarla çay içip sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.