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    Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla pastanede sohbet etti

    İstanbul Beylerbeyi'nde bir pastanede vatandaşlarla çay içip sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.
    • 28.08.2022 - 01:52
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 01:56
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla pastanede sohbet etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçerek bir pastaneye girdi.

    Vatandaşlarla çay içip sohbet etti

    Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla pastanede sohbet etti - Video

    Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla pastanede sohbet etti #1

    Çocuklara oyuncak dağıttı

    AA'nın haberine göre, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla pastanede sohbet etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla pastanede sohbet etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla pastanede sohbet etti #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla pastanede sohbet etti #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla pastanede sohbet etti #6


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