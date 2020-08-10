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    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğenini hastanede ziyaret etti

    Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğeni Halil Erdoğan'ın tedavi gördüğü hastanede ziyaretine gitti.
    • AA
    • 10.08.2020 - 00:01
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğenini hastanede ziyaret etti

    Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Erdoğan, Kocaeli Üniversitesinin Umuttepe Yerleşkesi'ndeki sağlık tesisleri ve araştırma merkezleri açılış töreninin ardından Başiskele ilçesinde bir özel hastaneye geçti.

    YEĞENİ HALİL ERDOĞAN'I ZİYARET ETTİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada üç gün önce kalp krizi geçiren ve şu anda sağlık durumu iyi olan yeğeni Halil Erdoğan'ı ziyaret ettiği öğrenildi.

    Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da eşlik ettiği ziyaret yaklaşık 20 dakika sürdü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğenini hastanede ziyaret etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğenini hastanede ziyaret etti #2

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