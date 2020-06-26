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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS öğrencisi ile türkü söyledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek Diyarbakırlı bir öğrencinin söylediği türküye, eşlik etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2020 - 17:33
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS öğrencisi ile türkü söyledi #1

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, öğrenciler ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

    Farklı illerden öğrenciler ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin sınava ilişkin sorularını yanıtladı.

    TÜRKÜ SÖYLEYEN ÖĞRENCİYE EŞLİK ETTİ

    Soruların ardından Diyarbakırlı bir öğrenci ile sohbet eden Erdoğan, öğrenciden saz çalmasını istedi.

    Bunun üzerine sazını eline alan genç, 'Fincanın Etrafı Yeşil' türküsünü seslendirdi. Erdoğan da türkü sırasında öğrenciye eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, türkü söyleyen öğrenciye eşlik etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS öğrencisi ile türkü söyledi #2

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