Erdoğan, YKS neden ertelenmedi sorusunu yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS öncesi gençlerle video konferans yöntemiyle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerle video konferans yöntemiyle buluştu.

Gündemde, koronavirüs salgını nedeniyle YKS'nin neden ertelenmediği sorusu vardı.

YKS NEDEN ERTELENMEDİ SORUSU

Erdoğan, bir öğrencinin "Sınav tarihimiz önce temmuz ayının sonuna ertelendi. Sonra geriye çekilerek eski tarihimizden bir hafta sonraya atıldı. Sınav tarihimizin önce ileriye, sonra tekrar geriye atılmasının sebebi neydi?

Bizler salgından dolayı YKS tarihinin ertelenmesini istedik. Bizler mi duruma endişe içinde bakıyoruz?" sorularını yöneltti.

ERDOĞAN: YENİ TARİH, BELİRSİZLİĞE KARŞI OLARAK TESPİT EDİLDİ

Soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür sınavların tarihinin aylar öncesinden ilan edildiğini belirterek, YKS ile ilgili yeni tarihin belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edildiğini söyledi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili öğrenciler, sevgili gençler bu tür sınavların tarihi aylar öncesinden ilan edilir. YKS'nin tarihi de aynı şekilde çok önceden kamuoyuna açıklanmıştır. Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini maalesef etkiledi. ÖSYM tedbir amacıyla yeni bir sınav tarihi belirledi. Dünyanın ve ülkemizin önündeki belirsizlikler sebebiyle her alanda olduğu gibi sınav tarihlerinde de bu tarz tedbirli davranışlar kaçınılmazdır.

Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Türkiye salgınla mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer aldı. 11 Mayıs tarihinden itibaren normalleşme takvimini açıklamaya başladık. Bu çerçevede sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük. Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK'te yapılan hazırlıklarda pedagoglar, öğrenciler, velilerle yoğun istişareler gerçekleştirildi.

Bunun üzerine sınav tarihi ilk açıklanan tarihe en yakın zaman olan 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece yıllardır zaten ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerimizin gereksiz yere yaklaşık 1 ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi. Sınavdan sorumlu olunacak konuların azaltılması, sınav süresinin uzatılması gibi gençlerimize pek çok avantaj sağladık. Baraj puanlarını düşürerek daha çok gencimizin girebilmesini temin ettik.

Gençlerimizin geleceğinin böylesine turizm gibi basit tercihine kurban edilmesinin düşünülmesi sağlıksız düşüncedir. Gençlerimize sınavda başarılar diliyor, her birinin gözlerinden öpüyorum. Sınavın sağlıklı ve huzurlu şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden önündeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum."