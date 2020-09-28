Dolar
7.7916
1.7419%
Euro
9.08
1.94%
Altın
1871.98
0.5494%
Borsa
1121.17
-0.2668%
G. Altın
468.94
2.2785%
Bitcoin
84910.24
3.2102%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz paylaşımı

    Erdoğan, paylaşımında Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin bölgedeki hak ve çıkarlarına vurgu yaptı.
    • AA
    • 28.09.2020 - 17:39
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 17:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından "Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası" başlıklı bir görsel paylaştı.

    Erdoğan iletisinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının iki temel üzerinde yükseldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    EGEMENLİK VURGUSU

    "Deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak, hakça ve adil biçimde sınırlandırılarak kıta sahanlığımızdaki egemenlik haklarımızın korunması, Kıbrıs Türkleri'nin Ada'nın eşit ortağı olarak hidrokarbon kaynakları üzerindeki hak ve çıkarlarının garanti altına alınmasıdır."

    "KİMSEYE HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında ayrıca "Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Doğu Akdeniz'de tehdit, baskı ve şantaj diline boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Doğu Akdeniz paylaşımı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Doğu Akdeniz paylaşımı #2

    Erdoğan: Doğu Akdeniz'de tacize ve saldırıya asla müsamaha göstermeyeceğiz ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir