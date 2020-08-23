Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'daki sel sonrası talimat

Felaket sonrasında ilgili bakanları bölgeye gönderen Erdoğan, gerekli adımların atılmasını istedi.

Giresun'da etkisini gösteren yağışlar nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi.

Felaket sonrasında bakanlar, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği bildirildi.

SOYLU'DAN BİLGİ ALDI

Olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Giresun’a gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili Soylu’dan bilgi aldı.

"BÖLGEYE GİDİN" TALİMATI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Giresun’a gitti.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Erdoğan, yaşanan sel ve heyelanlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

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