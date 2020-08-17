Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi'ne bir röportaj verdi.

Kılıçdaroğlu röportajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin yurtdışında serveti olduğunu iddia etti.

Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları nedeniyleErdoğan ve ailesi adına Kılıçdaroğlu'na karşı 2 milyon liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

"YALAN VE İFTİRA SİYASETİNİ DEVAM ETTİRİYOR"

Özel, açıklamasında "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir gazetede sayın Cumhurbaşkanımıza ve aile bireylerine yine yalan ve iftira yollu hakaretleri ile saldırmış, sözde yurtdışında paralar olduğundan bahsetmiştir.

Buna benzer daha önceki asılsız iftiralarda bağlamında tazminata mahkum olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu alışık olduğu yalan ve iftira siyasetini devam ettirmektedir.

Görünen o ki yapılan onca haksız fiillerine ilişkin mahkemeler tarafından milyonluk tazminatla mahkum edilmiş olsa da o yüzü kızarmadan yalanlarına devam etmekte bir beis görmemiştir.

Biz bir kere daha bu yalan ve iftiraları için haksız fiili tarihi olan 17 Ağustos 2020 tarihinde yani bugün mahkemeye gidip Müvekkil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 Milyon TL 'lik Manevi tazminat davası açarak yasal yollara başvurularımızı yapmış bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

CHP'Lİ VEKİLLER ÖDÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı birçok açıklama nedeniyle geçmişte tazminata mahkum olan Kılıçdaroğlu'nun cezaları ise CHP'li vekillerin cebinden çıkıyor.

Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun olası tazminat mahkumiyetleri için bir fon oluşturulan CHP'de zazalar bu fonda toplanan milletvekillerinin paraları ile ödeniyor.