Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlit Kandili dolayısıyla üzerinden bir mesaj paylaştı.

"TÜM İNSANLIK İÇİN HAYIRLAR GETİRSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Veladet-i Nebi’nin yıl dönümünde rehberimiz, önderimiz, uğruna can vereceğimiz maşukumuz Hazreti Peygamber Efendimizi büyük bir ihtiramla, hürmetle yad ediyorum. Leyle-i Mevlid’in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Fatih Yıldırım
Editör