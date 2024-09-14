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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlit Kandili'nin Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.