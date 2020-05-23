Türkiye'nin salgın döneminde yaptığı yardımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel dayanışmanın bolca sözünün edilip fiiliyata dönüştürülmediği bir dünyada insanlığımızı gösterdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayınladı.

Salgın sürecinde insanlığın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devleti ve milletiyle ülkemiz bu sınavı çok iyi veriyor." dedi.

TÜRKİYE'NİN YARDIMLARINA VURGU

Erdoğan, salgın döneminde birçok ülkenin içe kapanarak ellerindeki sınırlı imkanlara kullandığını ifade ederek, "Türkiye olarak biz, pek çok dost ve kardeş halka da yardımda bulunduk. Millet olarak insanlığımızı gösterdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı VİDEO

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Aziz milletim, değerli kardeşlerim... Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Gönül, geçmiş bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimizle bir arada olmayı isterdi. Fakat tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle bu bayramı her birimiz evimizde geçirmek durumundayız.

"ZORLU BİR İMTİHANDAN GEÇİYORUZ"

Bu salgın sürecinde insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz. Allah'a şükür, devleti ve milletiyle ülkemiz bu sınavı çok iyi veriyor. Ekonomiden sosyal hayata birçok alan salgınla mücadele kapsamında uygulamaya konulan tedbirlerden ciddi şekilde etkilendi.

"ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIMIZ MUHAKKAKTIR"

Mart ve nisan aylarımız sıkıntılı geçerken, mayıs ayında yavaş yavaş diğer ülkelerle birlikte normalleşme adımlarını atmaya başladık. Hep birlikte dikkatli davranır, kurallara uyar, maske, mesafe, temizlik hassasiyetine riayet edersek, Allah'ın izniyle bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır.

"MİLLET OLARAK İNSANLIĞIMIZI GÖSTERDİK"

Salgın döneminde ülkelerin çoğu içe kapanıp ellerindeki sınırlı imkanlara sıkı sıkıya sarıldılar. Türkiye olarak biz, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde pek çok dost ve kardeş halka da yardımda bulunduk. Küresel dayanışmanın bolca sözünün edilip fiiliyata dönüştürülmediği bir dünyada millet olarak insanlığımızı gösterdik.

"TÜM KAYNAKLARI HAREKETE GEÇİRDİK"

Salgın sürecinde özverili bir şekilde görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör personeline milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Alınan tedbirler sebebiyle hiçbir vatandaşımızın mağrudiyet yaşamaması, zorluğa, yokluğa, yoksulluğa düşmemesi için devletimizin tüm kaynaklarını harekete geçirdik.

"12 MİLYAR LİRAYI BULAN KARŞILIKSIZ KAYNAK AKTARDIK"

Sosyal Koruma Kalkanı programlarıyla hem tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem de istihdamdaki kayıptan dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımıza destek sağladık. Bu kapsamda 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 12 milyar lirayı bulan karşılıksız kaynak aktardık.

"TÜM İMKANLARI MİLLETİMİZİN EMRİNE SUNDUK"

Vergi, prim, taksit ertelemeleri ve finans kolaylıkları gibi desteklerle salgın sürecinde devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine sunduk. Milletimizi her zaman olduğu gibi bu sıkıntılı günlerde de en güzel şekilde hizmet etmenin, hizmet götürmenin çabası içinde olduk.

"TÜRKİYE'NİN REFAHINI ÇOK DAHA YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ"

İnşallah salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye'nin gücünü, zenginliğini, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız. Geleceğe ümit ve güvenle baktığımız bu güzel bayram gününde yanında olamadığımız sevdiklerimize iletişim araçlarıyla da olsa ulaşacağınıza ve bu mutluluğu paylaşacağınıza inanıyorum.

Rabbim'den hepimizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla."