Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de şehit düşen polis memuru Çağdaş Arslan’ın ailesini telefonla arayarak, kendilerine başsağlığı diledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’ncü yıl dönümünde, Mardin'in Nusaybin ilçesi’nde PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Zonguldaklı polis memuru Çağdaş Arslan’ın ailesine ziyarette bulunuldu.

Ziyarette, şehit ailesini telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne Sibel Arslan ile telefonla görüşerek başsağlığı diledi.

"BİZLER DE DUA EDELİM"

Erdoğan telefon konuşmasında “Allah inşallah sizleri yavrularınızla cennetinde buluştursun. Onlara zaten müjde verildi. Onlar için Rabbimiz ayet-i kerimede 'onlara ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz' buyuruyor. Hele hele anneler babalar onlar da yavruları ile beraber haşr-u cem edilecek. Bizler de dua edelim ki Rabbim bizleri de onlarla beraber sevgili habibinin Liva-ül Hamd ismi ile müsemma sancağı altında buluştursun. Bütün aileye bende başsağlığı dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailesine telefon