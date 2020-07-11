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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız"
    • AA
    • 11.07.2020 - 12:59
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız.

    Onca drama, katliama ve gözyaşına rağmen, Avrupalı siyasetçiler Srebrenitsa katliamından hiçbir ders çıkarmadılar.

    İslam düşmanlığını körükleyen, yabancı karşıtlığını destekleyen sözlerin hala serbestçe kullanılması geleceğimiz adına büyük endişe kaynağı.

    Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız."

     

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