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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaiye devam paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaiye devam paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme sürecinden sonra çalışmalarını yürüttüğü Ankara'dan Twitter paylaşımı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2020 - 18:22
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaiye devam paylaşımı

    Koronavirüs salgını süresince İstanbul'daki Huber Köşkü'nde çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme kararıyla birlikte Ankara'ya döndü.

    "MESAİYE DEVAM"

    Salgın nedeniyle ara verilen konular üzerinde çalışmalarına tekrar başlayan Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen fotoğrafları, "Ankara’da mesaiye devam." notuyla paylaştı.

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