Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şaşırtan adaşı konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerle buluştuğu programda söz alarak ona soru soran 23 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, “Onun ismini taşımaktan onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Samsun'da yaşayan 23 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile adaş olmasıyla dikkat çekiyor.

Babası tarafından ismi Recep Tayyip konulan genç, ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden mezun oldu.

FOTOĞRAF ÇEKTİREN DE VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trabzon'daki gençlerle buluştuğu programda söz alarak Cumhurbaşkanı'na soru soran genç, Erdoğan’ın da ilgisini çekti.

2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafı bulunan 23 yaşındaki Erdoğan, isminden dolayı kimilerinin çok şaşırdığını kimilerinin ise fotoğraf çektirdiğini söyledi.

BABASI CUMHURBAŞKANI’NIN İSMİNİ YAŞATMAK İSTEDİ

İsminin veriliş hikayesini anlatan Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, “İsmim Recep Tayyip Erdoğan. 1988 doğumluyum. Ben 1998 yılı Ekim ayında doğduğumda Cumhurbaşkanımız o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken şiir okuduğu için hapis cezasına çarptırılıyor. Ben Recep ayında doğunca babam ‘ismi ile doğdu’ diyor. Cumhurbaşkanımızın ismini yaşatmam için Tayyip’i de kendisi ekliyor. Ondan sonra böyle devam ediyor.” diye konuştu.

“KENDİSİYLE O AKŞAM ÇOK GÜZEL BİR HATIRAMIZ OLDU”

Gençlik buluşmalarında isminin söylendiği andaki duygularını da anlatan Erdoğan, “Trabzon’da gençlik buluşmalarında Cumhurbaşkanımıza gündemimizi meşgul eden bir soru sordum. Rusya-Ukrayna krizini sordum. O da sağ olsun çok güzel bir şekilde cevapladı. Ardından bir ricada bulundum. Kendisiyle 2002 yılında çektirdiğimiz bir çocukluk fotoğrafım vardı, onu gösterdim. Kendisi de çok güzel karşıladı. ‘Hatıralarına sahip çıkman çok güzel’ dedi. Kendisiyle o akşam çok güzel bir hatıramız kalmış oldu. Cumhurbaşkanı’na kendimi tanıtırken ve soruyu sorarken çok heyecanlıydım. İsmimi söylediğimde şaşırdı. Hatta bütün bir salon şaşırdı. Fotoğrafı gösterdiğimde ‘burada kaç yaşındasın’ dedi. Ben de ‘4’ deyince, ‘uşak ne kadar büyümüş, biz de yaşlandık’ dedi. Salonda da çok güzel bir durum oldu.” şeklinde konuştu.

“İNANMAYANLAR VAR”

Adı duyulunca ilginç anılar yaşadığını dile getiren Erdoğan, “Devlet kurumlarına gittiğimde ilk olarak şaşırıyorlar. Hastaneye gittiğimde randevu veren kişi ismimi sistemde görünce ‘galiba TC’yi yanlış girdim’ dedi. Güzel tepkiler oluyor. Tabii, kötü tepkiler de oluyor. İnsanların samimiyeti, sevgi dolu yaklaşımları çok daha güzel oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okuyunca üniversite hocalarından çok farklı tepkiler aldım. Tekkeköy’de bir halı saha var. Aradım halı sahayı adamla konuştum, servisi ayarladık. Oradaki kişi bana ‘kimin adına rezerve edeceğiz’ dedi. Adama ismim Recep Tayyip Erdoğan dedim. Adam, ‘dalga mı geçiyorsun kardeşim’ dedi ve telefonu suratıma kapattı. Ondan sonra maçı başka bir ağabeyimize ayarlattık. Maçtan sonra kimliği ağabeye gösterince o da ‘nereden bileyim, beni Recep Tayyip Erdoğan isminde kaç kişi arıyor’ dedi. Fotoğraf çektirdik ve güzel bir anı kaldı.” ifadelerini kullandı.

“İSMİNİ TAŞIMAKTAN ONUR VE GURUR DUYUYORUM”

Cumhurbaşkanı sevgisinden söz eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Bir lider düşünün; gittiği her uluslararası alanda parmakla gösterilen, etkilenen değil etkileyen, ülkenin son 20 senelik tarihine adını altın harflerle yazdırmış, hatta son 20 senede 80 senelik atılımlar yapmış bir Cumhurbaşkanı. İBB seçimlerinden sonra o zamanki insanların tabiri ile çöplük olarak tabir edilen İstanbul’u yaşanabilir bir hale getiren bir Cumhurbaşkanı.”