Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi onuruna hayır lokması dağıtıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yapılan seçimi zaferle sonuçlandırması büyük sevinç yarattı. Bir turizm şirketinin sahibi de Taksim Meydanı’nda hayır lokması dağıttı. 2 bin kişi, lokmadan yedi.

AA

28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini, Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Resmi olarak da açıklanan zafer, büyük sevince sahne oldu.

2 bin kişi lokma yedi

Daha seçim akşamı, Türkiye’nin dört bir yanında kutlamalar yapılırken, Cumhurbaşkanı yemin etmeden lokması da ağızlara tat verdi.

Bir turizm şirketinin sahibi Halil Tetik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi nedeniyle, cuma namazının ardından Taksim Meydanı'nda 2 bin kişiye hayır lokması ikram etti.

"Kazanması lazımdı ve kazandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Tetik, "Bugün burada lokma dağıtma sebebim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanmasından dolayıdır. 2 bin kişilik lokma tatlısı dağıtıyoruz. Cumhurbaşkanımızın seçilmesinin, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazanması lazımdı ve kazandı." dedi.