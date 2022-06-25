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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cezayir vurgusu

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cezayir ile olan ilişkilere değinerek, "5 asırlık dostluk bağına sahip olduğumuz Cezayir’le ilişkilerimize çok önem veriyoruz" dedi.
    • 25.06.2022 - 22:19
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cezayir vurgusu

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi temsilen 19. Akdeniz Oyunları Açılış Programı’na katılmak üzere Cezayir’in Oran kentine geldi.

    Ahmed Ben Bella Uluslararası Havalimanı'nda Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Oktay, daha sonra Türk işçilerle bir araya geldi.

    "Cezayir’le ilişkilerimize çok önem veriyoruz"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı konuşmada, “Bu tesis Türk iş insanının Cezayirli kardeşleriyle bir araya geldiğinde neler yapabileceğinin en muhteşem göstergesi. Nasıl ki tarihte bir araya geldiğimizde neler başardığımızı tüm dünyaya gösterdiysek bugünün Barbarosları da sizlersiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Afrika’nın en büyük demir çelik tesisine emeğiyle güç veren siz kıymetli çalışanlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizin alın teriniz Türkiye için şeref unsurudur. 5 asırlık dostluk bağına sahip olduğumuz Cezayir’le ilişkilerimize çok önem veriyoruz. İkili ilişkilerimizde iş insanlarının ve siz Türk çalışanlarının etkisi çok büyük” dedi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay dan Cezayir vurgusu #1

    “Cezayir’deki Türk yatırımları 5 milyar dolara ulaşmış durumda”

    Oktay konuşmasında, “2021 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki firmaların yurt dışında gerçekleştirdikleri yatırımın sermayesi 46,5 milyar dolara ulaştı. Bu yeter mi? Yetmez. Şu ana kadar yapılan yatırımların bir bu kadarının daha devam ettiğini görüyoruz. 2 milyar dolarlık ilave yatırımdan bahsediyoruz. Ülkenin ihracatının 4’te 1’ini bir Türk firmasının gerçekleştiriyor olması gurur kaynağımızdır. Geçtiğimiz her köprüde, hava yolunda ve demir yolunda bir şekilde sizin emeğiniz var. Bugün Cezayir’deki Türk yatırımları 5 milyar dolara ulaşmış durumda. Cezayir, aramızda serbest ticaret anlaşması olmamasına rağmen Türkiye’nin Afrika’daki yatırımlarının büyük bir bölümüne ev sahipliği yapmaktadır. Serbest ticaret anlaşması imzalığımız zaman önümüzde hiç kimse duramaz. Tüm engellemelere rağmen birlik için Cezayir’den ve Afrika kıtasından tüm dünyaya yayılacağız” sözlerine yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay dan Cezayir vurgusu #2

    "Küresel ölçekte iş yapan firmalarımızın sayısını artıracağız"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca konuşmasında, “Ülkede faaliyet gösteren bin 400’den fazla Türk şirket 30 bini aşkın Cezayirliye istihdam sağlıyor. Cezayir’deki en büyük yatırımcı bizim ülkemiz. Bu rakamları daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Türkiye sınırları içiresine kapanmış bir ülke değildir. Dost ülkelerle kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Küresel ölçekte iş yapan firmalarımızın sayısını da artması için desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.


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