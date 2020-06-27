Koyunları otlarken yıldırım çarpması sonucu telef olan vatandaşa, yardım eli uzatıldı.

Geçtiğimiz ay Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Aziziye kırsalında, koyunlarını otlatmak üzere araziye bırakan Ali Rıza Çelikelin 16 küçükbaş hayvanı yağış sırasında sığındıkları ağaca yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

Olay sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek mal sahibinden gerekli bilgileri alarak, işlemlerini tamamladılar.

Devreye giren Dursunbey Belediyesi de yaşlı adamın zararının karşılanması için girişimlere başladı.

CUMHURBAŞKANI ARAYIP MÜJDEYİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel'i telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Aileye 16 koyun hediye eden Erdoğan, "Koyunlarınız hayırlı ve bereketli olsun." diyerek, şöyle devam etti:

"Allah kazadan beladan korusun. Bu kaza, kader. Ne yapalım? Her şey gidiyor işte. Bak bir elektrik çarpması, yok şudur, yok budur...

Her şey olabiliyor. Allah sabırlar versin. Belediye başkanımızdan da Allah razı olsun.

Kendisine teşekkür ettim. 16 koyunumuz da inşallah daha da artsın. Eksilmesin ve bereketli bir şekilde de ailenin ihtiyaçlarına inşallah yardımcı olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun."





"HER ZAMAN SİZLERİN YANINDAYIZ"

Erdoğan, Ali Rıza Çelikel'in eşiyle de görüşerek, "İnşallah bu devlet oldukça her zaman sizlerin yanınızdayız. Elimizden ne gelirse bunları da yapacağız. Biz sizin her zaman yanınızda, emrinizdeyiz. Hiç unutmayın" dedi. Ali Rıza Çelikel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı'ndan yardım: 16 koyun hediye etti VİDEO