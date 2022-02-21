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    • Cumhurbaşkanının afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

    Cumhurbaşkanının afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

    Tekirdağ’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın billboardlardaki afişini yırtan şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 23:13
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 23:34
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    Cumhurbaşkanının afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

    Tekirdağ Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 61. Sokak'ta, Kapaklı Belediyesi'ne ait reklam panosunda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişi, Y.S. adlı bir şahıs tarafından yırtıldı.

    GÖZALTINA ALINDI, CUMHURİYET SAVCISI SERBEST BIRAKTI

    Emniyet ekiplerinin yaptığı kamera incelemesi sonucu kimliği tespit edilen Y.S. gözaltına alındı.

    Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla salındı.

    Cumhurbaşkanının afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı #1


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