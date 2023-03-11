Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Atama kararlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişliklere Engin Çetin ve Hüseyin Taş atandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde ise 2. Bölge Müdürü Latif Gültekin, 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk ve 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya'nın görevine son verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde 9 bölge müdürlüğüne atamalar gerçekleştirildi.