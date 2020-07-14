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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Külliye'de toplandı

    Toplantıda, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin görüşülmesi bekleniyor.
    • AA
    • 14.07.2020 - 17:01
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Külliye'de toplandı

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.50'de başladı.

    KÜLLİYE'DE KABİNE TOPLANTISI

    Toplantıda koronavirüs salgını, İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı, diğer bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

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