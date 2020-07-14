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- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Külliye'de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Külliye'de toplandı
Toplantıda, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin görüşülmesi bekleniyor.
- AA
- 14.07.2020 - 17:01
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.50'de başladı.
KÜLLİYE'DE KABİNE TOPLANTISI
Toplantıda koronavirüs salgını, İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı, diğer bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.