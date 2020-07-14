Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Külliye'de toplandı

En Son Haber

Toplantıda, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.50'de başladı.

KÜLLİYE'DE KABİNE TOPLANTISI

Toplantıda koronavirüs salgını, İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı, diğer bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.