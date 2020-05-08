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    D100'de otomobil kaza yaptı: 1'i ağır 3 yaralı

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, karşı şeritten gelen otomobil ve tankere çarptı.
    • İHA
    • 08.05.2020 - 10:02
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    D100'de otomobil kaza yaptı: 1'i ağır 3 yaralı

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde D100 Karayolu Derince Tüneli girişinde 34 EN 1012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak, yolun karşı şeridine geçti.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç önce karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 4 AR 9877 plakalı otomobile, daha sonra İsmail Dörtbudak yönetimindeki 72 DU 566 plakalı tankere çarptı.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kaza sonucu savrularak takla atan 34 EN 1012 plakalı otomobil içerisinde bulunan 2 kişi ile diğer otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin olduğu belirlendi.

    Araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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