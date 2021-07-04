Danıştay kararı: Sokak köpeği saldırısında valilik ya da belediye tazminat ödeyecek

Danıştay kararı: Sokak köpeği saldırısında valilik ya da belediye tazminat ödeyecek

Danıştay, sokak köpeklerinin saldırısından valilik ve belediyelerin de sorumlu olduğuna hükmederek, başıboş hayvanların saldırması halinde vatandaşa tazminat ödenmesi kararı verdi.

Yüksek mahkeme, sokaklardaki başıboş köpeklerin hal ve tutumuyla ilgili önemli bir karara imza attı. "sokak köpeği saldırılarında" valilik ve belediyelerin de sorumlu olduğuna hükmetti.

Danıştay'ın konu olan olay Konya'nın Karatay ilçesinde gerçekleşti. Bir vatandaş sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğradı. Hem yaralandı hem de kuduz tedavisi gördü.

KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYANA TAZMİNAT

Yaşanan olay nedeniyle idarenin de hizmet kusuru işlediğini öne süren vatandaş, Karatay Belediye Başkanlığı aleyhine 3 bin lira manevi tazminat davası açtı.Yargılama sonucunda mahkeme, olayda ilçe belediyesinin hizmet kusuru bulunduğuna karar verdi. Başıboş köpeklerin saldırması sonucu yaralanan davacının yaşadığı acının hafifletilebilmesi için de davacıya 3 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

"KÖPEKLERDEN VALİLİK VE BELEDİYELER SORUMLU"

Danıştay Başsavcılığı ise kararı kanun yararına temyiz talebiyle Danıştay 8. Dairesine taşıdı. Dosyayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, hukuki sonuçları ortadan kalkmamak üzere kararı bozdu. Kararı daha da genelleştiren daire, sadece ilçe belediyesinin değil büyükşehir ve valiliğin de bu tür olaylardan sorumlu olması gerektiğine hükmetti.

Dairenin kararında sahipsiz hayvanların korunması, bakım ve gözetimi, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmesi gibi birtakım görev ve sorumlulukların valiliklere, büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğuna işaret edildi.

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının da olaya dahil edilmesi istendi. Bu kapsamda Danıştay’ın kararına göre, sokak köpeklerinin vatandaşa saldırması halinde artık valilik ve belediye de sorumlu tutulacak.