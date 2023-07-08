Dansıyla gündem olan Cem Saygı, baygınlık geçirdi Garip dansıyla Türkiye'de gündem olan Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı olan Cem Saygı, Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen festivalde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri öncesi dans videosuyla gündem olan ve yaşanan süreçte Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra milletvekili adaylığından istifa eden Cem Saygı, Kdz. Ereğli 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde fenalaştı.

Hastaneye kaldırıldı

Henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşan Saygı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Festivalde görevli güvenlik görevleri de Saygı'nın bulunduğu sedyenin ambulansa kadar taşınmasına destek verdi.

Sağlık durumu iyi

Ambulansa alınan Saygı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Saygı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.