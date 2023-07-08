İHA

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri öncesi videosuyla gündem olan ve yaşanan süreçte Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra milletvekili adaylığından istifa eden Cem Saygı, Kdz. Ereğli 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde fenalaştı.

Hastaneye kaldırıldı

Henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşan Saygı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Festivalde görevli güvenlik görevleri de Saygı'nın bulunduğu sedyenin ambulansa kadar taşınmasına destek verdi.

Dansıyla gündem olan Cem Saygı, baygınlık geçirdi

Sağlık durumu iyi

Ambulansa alınan Saygı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Saygı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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